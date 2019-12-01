Campaña de presión contra Venezuela "trata de muchas cosas", asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:39:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que la actual campaña de presión de su Gobierno sobre Venezuela “trata sobre muchas cosas” como la inmigración o el tráfico de drogas.

“Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país”, explicó el líder republicano.

Durante un encuentro con la prensa en la Oficina Oval, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre el operativo en el que Fuerzas Armadas de su país incautaron un petrolero cerca de las costas venezolanas; sin embargo evitó dar una respuesta directa.

Por otra parte, el presidente Trump denunció que la cúpula de Gobierno y Ejército en Venezuela está involucrada en el envío de droga a la Unión Americana.

Además, según el magnate de bienes raíces, las operaciones militares para destruir supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental han reducido en un 92 % el narcotráfico en esas rutas.