Camión de basura se estrella contra andamio en Nueva York; hay una persona muerta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:27:08

Nueva York, Estados Unidos, a 23 de diciembre 2025.- Una mujer perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas, luego de que un camión de la basura se estrellara contra un coche y un andamio en Manhattan, Nueva York, reportan medios locales.

Según los primeros reportes, el incidente se desarrolló poco antes de las 6:30 hora local, cerca de la Primera Avenida, en el barrio de East Harlem, cuando una unidad privada impactó un automóvil particular y lo empujó hasta derribar un andamio, que cayó sobre una mujer.

Según la policía, el conductor y el pasajero, de 47 y 50 años respectivamente, circulaban hacia el norte con el vehículo de servicio cuando perdieron el control, lo que llevó al incidente.

La víctima perdió la vida en el lugar, mientras que los tripulantes del camión fueron trasladados a un hospital local, donde se encuentran en condición estable, mientras que al menos tres personas sufrieron heridas leves.