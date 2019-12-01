Califica Trump como “terrible” para Brasil el juicio de Jair Bolsonaro

Califica Trump como “terrible” para Brasil el juicio de Jair Bolsonaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 09:37:46
Washington, Estados Unidos, a 12 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos,, Donald Trump, expresó que se encuentra sorprendido tras conocer la sentencia condenatoria del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“He visto el juicio. Lo conozco bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera”.

Asimismo, el líder republicano, indicó que el caso de Bolsonaro se comparaba con su propia experiencia con la justicia estadounidense.

“Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Sólo puedo decir que lo conocí como presidente y era un buen hombre”. Además agregó y calificó el juicio de “malo” y “terrible” para Brasil.

El mandatario estadounidense aún no anuncia si tras este juicio, aplicará nuevas sanciones a los funcionarios brasileños. Las más recientes, fueron la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos brasileños y el retiro de visas a la mayoría de los miembros del alto tribunal brasileño.

También, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el fallo condenatorio de Bolsonaro.

“Continúan las persecuciones políticas del sancionado violador de derechos humanos Alexandre de Moraes, quien junto con otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro… Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas.”

 

