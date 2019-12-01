Califica Pam Bondi la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada como un triunfo de EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 22:40:44
Washington, Estados Unidos, a 25 de agosto de 2025.- Después de que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarara culpable de dos cargos del crimen organizado en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, indicó que morirá en prisión.

"Pasará el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal estadunidense”, expresó.

Fue mediante una rueda de prensa, que Bondi, calificó la declaración de culpabilidad como un triunfo de Estados Unidos, además de que aseguró que el gobierno estadounidense seguirá acabando con las organizaciones narcoterroristas.

“Es una victoria crucial de la lucha del presidente Trump para eliminar completamente a las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadunidenses de las drogas letales y la violencia”

"Operaba con impunidad en los niveles más altos del mundo mexicano del tráfico de drogas al pagar sobornos a funcionarios del gobierno, sobornando a oficiales de la ley. Él controlaba a políticos corruptos y oficiales que protegían a sus trabajadores y cargamentos de drogas que viajaban de México hacia nuestro país”, indicó la fiscal.

"'El Mayo' fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, su socio era 'El Chapo'. Fueron cofundadores del Cártel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a varias personas…Compraron los químicos precursores de fentanilo de China. Hicieron la droga en México e inundaron a nuestras comunidades, matando a nuestros niños. Su reinado de terror terminó. Nunca volverá a andar libre", aseguró.

 

 

