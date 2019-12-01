Califica Donald Trump su reunión con Vladimir Putin de 10

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 21:19:18

Washington, Estados Unidos, a 15 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó durante una entrevista para Fox News que su reunión con Vladimir Putin fue de 10.

"Creo que la reunión fue un 10, en el sentido de que nos llevamos muy bien… Es bueno que las grandes potencias se lleven bien, especialmente cuando son potencias nucleares", expresó el líder republicano.

Asimismo, el mandatario estadounidense agradeció al Kremlin la oportunidad de reunirse y acordar varios puntos.

"Eso es importante. Uno es, probablemente, el más significativo. Tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo. No lo conseguimos ahora, pero las posibilidades son altas. Quisiera darle las gracias al presidente Putin y a todo su equipo".