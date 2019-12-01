Calidad del aire se degradó a nivel global en 2025, alerta IQAir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 08:18:43

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- La calidad del aire empeoró a nivel global durante 2025, y solamente un 14 por ciento de ciudades del mundo cumplió las pautas sanitarias globales de contaminación atmosféricas, según el octavo Informe Mundial Anual de 2025 de la empresa IQAir.

En la investigación la empresa señaló a los incendios forestales y al cambio climático como responsables de esa degradación.

Asimismo se detalló que en su estudio analizó datos de estaciones de monitoreo en nueve mil 446 ciudades de 143 países, regiones y territorios.

La compañía encontró que solo el 14 por ciento de las ciudades respetaron el pasado año las directrices sanitarias fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el informe destaca riesgos persistentes para la salud, tendencias regionales emergentes y lagunas en la monitorización mundial.

Dentro de sus conclusiones, IQAir indicó que solamente 13 países/territorios cumplieron la pauta de la OMS: Polinesia Francesa, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Barbados, Nueva Caledonia, Islandia, Bermudas, Reunión, Andorra, Australia, Granada, Panamá y Estonia.

En contraparte señala que Loni, en india, fue la ciudad más contaminada y Nieuwoudtville (Sudáfrica) fue la más limpia del mundo, con una concentración media anual de PM2.5.