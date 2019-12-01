Sentencian a 25 años de cárcel a dos hombres responsables del homicidio de una mujer en Zamora

Zamora, Michoacán, 24 de marzo del 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Fabián “N” y Salvador “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Martha Selene R.; hechos ocurridos en el municipio de Zamora.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 2 de julio del presente año, Martha Selene R., se dirigía a su vehículo, el cual se encontraba estacionado sobre la calle Primavera, en la colonia Arboledas, cuando fue sorprendida por dos hombres que accionaron un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte.

Luego de perpetrar el homicidio, los responsables intentaron darse a la fuga; sin embargo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) que realizaban recorridos de vigilancia en la zona, iniciaron una persecución.

Durante la acción Fabián “N” y Salvador “N” intentaron accionar un arma de fuego en contra de los militares; no obstante, fueron detenidos en el lugar y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público que inició las investigaciones correspondientes.

Tras el desarrollo de las diligencias y la presentación de las pruebas durante el proceso penal, el órgano jurisdiccional dictó fallo condenatorio en contra de los acusados y los sentenció a 25 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.