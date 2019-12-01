Caen en California 9 presuntos integrantes de organización de Sinaloa; robaban trenes de carga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 10:19:46

San Bernardino, California, Estados Unidos, a 29 de octubre 2026.- Personal de seguridad del condado de San Bernardino, California, capturaron a nueve personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de Sinaloa, por su presunta participación en el robo de carga en los trenes de la compañía Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF).

De acuerdo con medios locales, durante el operativo, los agentes también aseguraron mercancía valuada en cientos de miles de dólares y diversos artículos ilícitos como armas de fuego semiautomáticas.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino mencionó que las indagatorias permitieron identificar a varios sospechosos y vehículos presuntamente utilizados para perpetrar los robos sistemáticos a los contenedores ferroviarios.

Como resultado, el pasado 16 de octubre las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la cuadra 1200 de la calle East 35th, en la ciudad de San Bernardino.

En ese sitio fueron aprehendidos nueve hombres procedentes de México, identificados como José Navarrete (24 años), Brian Iran Fontes-Carrillo (27), Mauro Ruiz-Medina (30), Pastor Pena-Lerma (43), Alfredo Covarrubias-Navarrete (24), Jose Alfredo Castillo-Baca (24), Jose Ismael Palafox-Bernal (18), Cesar Daniel Navarrete-Martinez (31) y Cristian Erubiel Navarrete-Zapien (23).

Todos los anteriormente mencionados fueron señalados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.