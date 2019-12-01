Caen en California 9 presuntos integrantes de organización de Sinaloa; robaban trenes de carga

Caen en California 9 presuntos integrantes de organización de Sinaloa; robaban trenes de carga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 10:19:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Bernardino, California, Estados Unidos, a 29 de octubre 2026.- Personal de seguridad del condado de San Bernardino, California, capturaron a nueve personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de Sinaloa, por su presunta participación en el robo de carga en los trenes de la compañía Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF).

De acuerdo con medios locales, durante el operativo, los agentes también aseguraron mercancía valuada en cientos de miles de dólares y diversos artículos ilícitos como armas de fuego semiautomáticas.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino mencionó que las indagatorias permitieron identificar a varios sospechosos y vehículos presuntamente utilizados para perpetrar los robos sistemáticos a los contenedores ferroviarios.

Como resultado, el pasado 16 de octubre las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la cuadra 1200 de la calle East 35th, en la ciudad de San Bernardino.

En ese sitio fueron aprehendidos nueve hombres procedentes de México, identificados como José Navarrete (24 años), Brian Iran Fontes-Carrillo (27), Mauro Ruiz-Medina (30), Pastor Pena-Lerma (43), Alfredo Covarrubias-Navarrete (24), Jose Alfredo Castillo-Baca (24), Jose Ismael Palafox-Bernal (18), Cesar Daniel Navarrete-Martinez (31) y Cristian Erubiel Navarrete-Zapien (23).

Todos los anteriormente mencionados fueron señalados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Más información de la categoria
Presunto responsable de violación agravada, en Tlalpujahua, Michoacán es vinculado a proceso 
Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por investigaciones del caso Carlos Manzo
Escándalo en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán: Detienen a secretaria de Bienestar, madre de un exescolta de Carlos Manzo y tía de dos investigados por el crimen
Pierde la vida en el Hospital Civil el regidor Adán Rodríguez, tras ataque armado en Indaparapeo
Más información de la categoria
Memo Valencia denuncia presiones delictivas en Indaparapeo y Zinapécuaro
Morelia va con Juan Carlos Barragán por la presidencia municipal: Opinión Morelia
Realizan homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la "mañanera" de Sheinbaum
Escándalo en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán: Detienen a secretaria de Bienestar, madre de un exescolta de Carlos Manzo y tía de dos investigados por el crimen