Caen 5 sospechosos por robo al museo de Louvre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:01:48

París, Francia, a 30 de octubre 2025.- Las autoridades francesas detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con el robo de piezas “invaluables” del museo de Louvre, en París ocurrido hace unas semanas.

Lo anterior lo informó la fiscal de la capital francesa, Laure Beccuau, en entrevista para el medio RTL.

Según la servidora pública, las cinco personas fueron capturadas de manera simultánea en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) durante la tarde y la noche del miércoles 29 de octubre de 2025.

Según comento la fiscal, uno de los capturados “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”,

Además, señaló que los otros cuatro detenidos “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.