Caen 5 sospechosos por robo al museo de Louvre

Caen 5 sospechosos por robo al museo de Louvre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:01:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, a 30 de octubre 2025.- Las autoridades francesas detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con el robo de piezas “invaluables” del museo de Louvre, en París ocurrido hace unas semanas.

Lo anterior lo informó la fiscal de la capital francesa, Laure Beccuau, en entrevista para el medio RTL.

Según la servidora pública, las cinco personas fueron capturadas de manera simultánea en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) durante la tarde y la noche del miércoles 29 de octubre de 2025.

Según comento la fiscal, uno de los capturados “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”,

Además, señaló que los otros cuatro detenidos “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Impostores con placa: Detienen a falsos policías que robaron más de medio millón de pesos a una mujer en Altozano, en Morelia, Michoacán
Vehículos con hombres armados desatan persecución de la GN en carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Comentarios