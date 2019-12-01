Cae pareja que escondía cadáver de su amigo para cobrar su pensión, en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 08:19:02
Lakewood, Colorado, Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- La Policía de Lakewood, Colorado capturó a una pareja que mantuvo en su apartamento desde fines de 2023 el cadáver de un amigo con el propósito de cobrar su pensión.

Según información oficial, el pasado mes de julio, las autoridades descubrieron que James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, tenían en su vivienda el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64, quien murió entre el 10 al 20 de diciembre de 2023, aparentemente por causas naturales, posiblemente mala salud.

Según las investigaciones, el cuerpo sin vida de O´Neill estaba debajo de un colchón inflable, sin mayor protección o cobertura, lo que permitió que los ocho perros chihuahua de la pareja comenzasen a morder los restos.

Además, el Departamento de Policía señaló que la pareja confesó que intencionalmente no reportaron el fallecimiento de su amigo para que el Seguro Social continuara con los depósitos de fondos en la cuenta bancaria de la víctima, los que les significó un ingreso de poco menos de mil dólares mensuales durante el año y medio transcurrido desde el fallecimiento hasta la intervención policial.

La pareja enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de un cuerpo humano fallecido, robo y uso no autorizado de dispositivos financieros.

Cabe señalar que si se les encuentra culpables, el matrimonio Agnew podría ser condenado a 10 años de prisión y multas de hasta 10 mil dólares, aunque la condena depende de varios factores, como la situación psicológica de la pareja, la naturaleza exacta de su relación con la víctima (aparentemente, amantes), y la determinación (aún no realizada) de si hubo o no intenciones criminales.

