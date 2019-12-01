Cae en México "Dániel Tacácks" uno de los 10 más buscados en Europa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 10:19:47

Cancún, Quintana Roo, a 18 de abril 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó en Quintana Roo, a János Balla, alias “Dániel Takács”, ciudadano de origen húngaro, considerado uno de los 10 prófugos más buscados en Europa.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el cual indicó que la detención “se logró gracias a la coordinación con autoridades internacionales”.

“Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias ‘Dániel Takács’, considerado uno de los 10 más buscados en Europa”, señaló el funcionario federal en sus redes sociales.

Cabe señalar que el ahora detenido contaba con ficha roja de Interpol y una orden de arresto emitida por Europol.

Además, se dio a conocer que en la acción operativa participó personal de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades del estado de Quintana Roo.