Cae en España empresario mexicano acusado de fraude millonario en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 12:46:25

Madrid, España, a 1 de octubre 2025.- Un empresario mexicano identificado como Víctor Hugo “N” fue detenido en la ciudad de Madrid, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude en Nuevo León, México, a través de la empresa “PEAK Growth Capital”.

Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ), el señalado enfrenta diversas denuncias en la entidad luego de presuntamente convencer a inversionistas de reinvertir sus ganancias bajo un esquema de atractivos rendimientos, sin entregar posteriormente los beneficios prometidos.

“La #FiscaliaNL informa que, derivado de la emisión de una ficha de búsqueda y localización internacional solicitada por esta autoridad a la @FGRMexico y activada por @INTERPOL_HQ, fue detenido preventivamente en Madrid, España, Víctor Hugo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude a través de la empresa “PEAK Growth Capital”, indicó la representación social.

Asimismo, la autoridad estatal informó que ya comenzó con los trámites correspondientes para solicitar la extradición de Víctor Hugo “N” y que pueda enfrentar los cargos en territorio mexicano.