Cae en Colombia ciudadano israelí-mexicano acusado de fraude multimillonario en Dubái

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 13:19:23

Bogotá, Colombia, a 17 de agosto 2026.- Autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Mikhael Mezrahi, de 61 años, alias “El Banquero”, un ciudadano israelí-mexicano acusado por un fraude de 16 millones de dólares contra una institución financiera en Dubái.

El hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de El Dorado y es buscado por la justicia de Emiratos Árabes Unidos que lo acusa de los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

Igualmente, las autoridades del país árabe lo vinculan con una organización internacional que presuntamente defraudó al Banco de Khartoum en Dubái por más de 16 millones de dólares.

Por su parte, la Policía colombiana mencionó que el grupo criminal utilizaba una estrategia en la que sus integrantes tenían que aparentar ser inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos.

Igualmente, empleaban avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa con el objetivo de convencer a las víctimas sobre la legalidad de sus operaciones.