Cae avioneta en aeropuerto de Carolina del Norte; confirman varios muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 14:10:50

Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, a 18 de diciembre 2025.- Varias personas perdieron la vida luego de que una avioneta cayó y se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del condado, la aeronave era del modelo Cessna 550 y se desplomó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan.

En redes sociales circulan imágenes en las que se puede observar el momento en el que el avión pequeño es envuelto en una bola de fuego tras impactarse.

Por su parte, medios locales informaron que la avioneta es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.

Tras la catástrofe, personal de emergencia acudió al sitio, en donde acordonaron la zona. Hasta el momento las autoridades no han dado un número oficial de fallecidos ni de sobrevivientes.