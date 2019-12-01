Cadena de supermercados de Florida permitirá a clientes llevar abiertamente armas en sus instalaciones

Miami, Florida, Estados Unidos, a 9 de octubre.- Publix, la mayor cadena de supermercados en el estado de Florida, anunció que permitirá la portación de armas en sus tiendas tras entrar en vigor una orden judicial que autoriza a los habitantes del estado a cargar sus pistolas en público.

“A partir del 25 de septiembre de 2025, la ley de Florida permite la portación abierta de armas de fuego. Publix sigue todas las leyes federales, estatales y locales”, indicó en un correo electrónico la directora de Comunicaciones de la empresa, Maria Brous.

En ese sentido, el legislador demócrata floridense, Carlos Guillermo Smith, cuestionó la nueva normativa estatal, la cual fue impulsada por el fiscal general del estado, James Uthmeier, entre otros actores políticos conservadores.

“Por años, nos opusimos a la portación abierta de armas junto a los Alguaciles de Florida y la vasta mayoría de los floridanos. Pero DeSantis nombró a jueces de derecha e instaló a un fiscal general no electo (por voto popular) que se niega a defender nuestras leyes. Este es el resultado y no nos hace más seguros”, opinó el representante local en sus redes sociales.

Por su parte, la Asociación de Alguaciles de Florida recordó que el porte abierto de armas seguirá prohibido en negocios privados que así lo pidan, como tiendas y restaurantes, además de siempre en aeropuertos, escuelas, bares, comercios de alcohol, cortes judiciales, instalaciones de la policía y otros edificios gubernamentales.