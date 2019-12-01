Cada 20 segundos una niña se convierte en madre en América Latina y el Caribe, señala la ONU

Cada 20 segundos una niña se convierte en madre en América Latina y el Caribe, señala la ONU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 11:47:39
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Ciudad de México, a 16 de noviembre 2026.- En las regiones de América Latina y el Caribe, una niña se convierte en madre cada 20 segundos, lo que representa 1.6 millones de nacimientos al año, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Según la investigación de la agencia de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en esos países, la mayoría en desarrollo, 20 mil menores de edad dan a luz diariamente.

En se sentido, se destacó que medio millón de niñas de 10 a 14 años de edad tienen un hijo cada año.

En lo que respecta a México, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) detalló que en 2022 hubo 102 mil 566 nacimientos de madres adolescentes de 15 a 17 años; un año después se contabilizaron 97 mil 277; en 2024, 92 mil 660 y en 2025, 86 mil 828.

Mientras que en 2025 7 mil 887 niñas de 10 a 14 años dieron a luz.

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