Buscan a mexicano desaparecido tras accidente ferroviario en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 16:21:56

Madrid, España, 29 de octubre de 2026.- Fernando de Jesús Calvillo Silva, el mexicano cuyo paradero aún no ha sido confirmado, viajaba en el tren AVE 2080 que sufrió un accidente la mañana del miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, España.

Tras el accidente, sus familiares no han logrado comunicarse con él. Además, de acuerdo con la información disponible, Fernando tampoco se encuentra entre las personas atendidas en los hospitales que recibieron a los heridos del siniestro ferroviario.

Calvillo, de 45 años y originario de Aguascalientes, se encontraba de vacaciones con su pareja, Lawrence Naff. Por su parte, su primo Rodrigo Hernández relató que también tenía previsto viajar en ese tren, pero se quedó dormido y no abordó. Asimismo, señaló que no ha recibido nuevas noticias sobre Fernando, por lo que viajará a Toledo para buscarlo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene contacto con los familiares del mexicano y presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, donde se encuentra el centro de atención a la emergencia.