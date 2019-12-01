Buque Cuauhtémoc zarpa desde Nueva York tras accidente que dejó dos cadetes muertos

Nueva York, Estados Unidos, a 4 de octubre 2025.- El Buque escuela mexicano Cuauhtémoc saldrá de la ciudad de Nueva York, luego de que el pasado 17 de mayo protagonizó un accidente en el puente de Brooklyn que dejó un saldo de dos cadetes muertos y 20 heridos.

De igual forma, las averías sufridas por el navío fueron reparadas en la Gran Manzana, por lo que el navío de la Armada Mexicana zarpará de nuevo tras haber superado antes pruebas para verificar que está en condiciones óptimas.

Según el gobierno de México, las pruebas en mención verificaron el funcionamiento del sistema de navegación en modo normal y de emergencia, el estado de los equipos de comunicaciones, el desempeño del sistema de propulsor auxiliar y la resistencia de su sistema de propulsión a vela.

Luego del incidente fatal, el buque fue llevado a los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York, y el pasado 20 de septiembre se trasladó al muelle 86, en el Hudson River de Manhattan, previo a salir al mar con 171 nuevos cadetes y tres oficiales, que arribaron a Nueva York para unirse a la tripulación.