Brote de ébola en RDC supera las 5 mil muertes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 11:19:28

Kinshasa, República Democrática del Congo, a 31 de octubre 2026.- Más de 5 mil personas en la República Democrática del Congo (RDC), han perdido la vida a causa del brote de ébola que inició el pasado 15 de mayo, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se han registrado un total de 10 mil 351 infecciones confirmadas, con 5 mil 026 personas fallecidas.

Lo anterior indica que la epidemia cuenta con una tasa de letalidad del 48.6%, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84.5%.

Además, se destacó que 2 mil 788 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y otros mil 101 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

“La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguros”, afirmó el INSP.

El reporte detalló que las provincias orientales de Ituri (epicentro) y Kivu del Norte son los territorios más golpeados del país, con el 36.4 % y el 58.4 % de los nuevos casos registrados, respectivamente.