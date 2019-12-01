Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:21:26

Kinshasa, República Democrática del Congo, a 2 de octubre 2026.- Más de 4 mil personas han muerto a causa del brote de ébola que azota la Republica Democrática del Congo (RDC), desde el pasado 15 de mayo, según informaron las autoridades locales.

En su reporte más reciente, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), confirmó que 4 mil 018 personas han fallecido a causa de la enfermedad, que ya suma al menos 8 mil 300 casos confirmados.

Lo anterior implica que la infección tiene una tasa de letalidad global del 48.4%.

Igualmente, las autoridades sanitarias congoleñas destacaron que 2 mil 162 pacientes se han recuperado y otros 842 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

Los datos anteriores indican que este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, al ubicarse solamente por detrás de la epidemia que causó 28 mil contagios y unos 11 mil muertos en África occidental entre 2014 y 2016.