Brote de ébola en la República Democrática del Congo deja 28 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 08:14:48

Kinshasa, Congo, 14 de septiembre de 2025.- Al menos 28 personas han perdido la vida a causa del brote de ébola declarado el pasado 4 de septiembre en la provincia de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), informó este domingo el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

De acuerdo con el organismo, el número de casos confirmados asciende a 81, lo que representa una tasa de letalidad del 34.6 por ciento.

Asimismo, se han identificado 716 contactos que continúan en seguimiento por parte de autoridades sanitarias.

El pasado jueves, la agencia de salud de la Unión Africana (UA) advirtió que este brote supone un “enorme desafío” para África, ya que ocurre en un contexto de múltiples epidemias y en medio de limitados recursos para enfrentarlas.

“Es un enorme desafío y supone también un gran esfuerzo para los propios gobiernos y todos los socios que trabajan juntos para controlar el brote”, declaró en conferencia de prensa virtual Ngashi Ngongo, jefe de la Oficina Ejecutiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

Cabe señalar que este es el decimosexto brote de ébola en la RDC desde 1976, cuando se detectó por primera vez el virus, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

El más reciente brote se registró entre agosto y septiembre de 2022 en la provincia de Ecuador (oeste), con una sola víctima mortal.