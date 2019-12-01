Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 18:56:10

Brasilia, Brasil, a 17 de noviembre de 2026.- Las autoridades brasileñas investigan una presunta operación de intervención política vinculada al entorno del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que habría buscado influir ilegalmente en los procesos electorales del país sudamericano para beneficiar a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La indagatoria fue ordenada por el magistrado Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, quien instruyó a la Policía Federal a esclarecer si la organización Rockbridge Network, fundada por Vance, proporcionó dinero, personal, servicios o algún otro tipo de apoyo económico a la candidatura del senador brasileño.

Entre los elementos que serán revisados se encuentran los presuntos acercamientos entre representantes de dicha organización y los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang, así como el posible financiamiento de publicidad electoral difundida desde cuentas ubicadas fuera de Brasil.

La investigación también busca determinar si existieron acuerdos relacionados con intereses económicos en torno a las tierras raras y otros minerales estratégicos del país sudamericano, además de posibles manipulaciones algorítmicas en plataformas digitales para favorecer a determinados candidatos.

Las sospechas surgieron, entre otras denuncias, a partir de señalamientos del excandidato presidencial Renan Santos, quien reportó supuestos intentos de acercamiento de personas que afirmaban representar a la red estadounidense.

Por su parte, Rockbridge Network ha rechazado tener participación en esas actividades y aseguró que algunas personas utilizaron falsamente el nombre de la organización. La legislación brasileña prohíbe que las campañas electorales reciban financiamiento o apoyos de origen extranjero, por lo que las autoridades deberán establecer si existió alguna irregularidad.