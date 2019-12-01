Bobby Pulido gana elección en Texas y entra a la Cámara de Representantes de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 09:00:04

San Antonio, Texas, Estados Unidos, a 4 de noviembre 2026.- El cantante Bobby Pulido entrará a la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el Partido Demócrata.

Lo anterior al ganarle la elección por el Distrito 15 de Texas a la republicana Monica de la Cruz, según estimaciones de los principales medios estadounidenses.

Durante su campaña, el artista se enfocó en ganar el voto de la comunidad latina e hispana en el estado más grande de ese país.

El Distrito 15 de Texas abarca zonas fronterizas con México y las afueras de San Antonio, donde la población de origen hispano representa el 81 por ciento del total.

El Partido Demócrata “arrasó” con las elecciones intermedias de EEUU y le quitó el control del Congreso al presidente Donald Trump.