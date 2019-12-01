Bélgica reconocerá al Estado palestino e impondrá sanciones contra el gobierno de Israel en la Asamblea General de la ONU en septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 20:49:41

Bruselas, Bélgica, a 1 de septiembre de 2025.- Esta tarde, Maxime Prévot, ministro belga de Relaciones Exteriores, informó que en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Bélgica reconocerá al Estado Palestino.

Fue a través de un post en la red social X, donde el ministro dio a conocer la notcia.

"¡Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí", se lee en la publicación.

La Asamblea General de la ONU, se llevará a cabo del 9 al 23 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos, donde también, países como Francia y Reino Unido, aseguraron, reconocerán al Estado Palestino.