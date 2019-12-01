Avión militar ruso se estrella y deja un saldo de 7 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:38:49

Ivánovo, Rusia, a 9 de diciembre 2025.- Un avión de transporte militar del Ejército ruso modelo An-22 Antónov se estrelló en la ciudad de Ivánovo, Rusia, a 250 kilómetros de la capital, Moscú.

De acuerdo con testigos, la aeronave el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye.

Por su parte, la agencia TASS, informó que cinco tripulantes dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.

Medios locales, informaron que la aeronave llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos.

El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.