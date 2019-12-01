Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 22:25:48

Yagunovo, Rusia, 17 de noviembre de 2026.- Un avión de transporte militar ruso, modelo Antonov An-12, se estrelló este martes en la región de Kémerovo, al suroeste de Siberia. En la aeronave viajaban 19 personas, quienes perdieron la vida tras el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave se incendió mientras se encontraba en el aire y perdió altura antes de impactarse contra el suelo. El accidente ocurrió cerca de la localidad de Yagunovo, en una zona despoblada y próxima a áreas residenciales.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el avión realizaba un vuelo programado y que, de manera preliminar, se considera que una falla técnica pudo haber provocado el accidente.

Tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron al lugar y lograron apagar el incendio. Mientras tanto, las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

Finalmente, el Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación por posibles violaciones a las normas de seguridad aérea.