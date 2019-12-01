Avión militar de carga se desploma cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, Bolivia

Avión militar de carga se desploma cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, Bolivia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 19:28:24
El Alto, Bolivia, 27 de febrero de 2026.- Este viernes se registró un accidente aéreo luego de que un avión militar de carga se desplomara en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto, en Bolivia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante la tarde. Fuentes oficiales señalaron que la aeronave logró tocar tierra; sin embargo, no pudo frenar debido a que la pista se encontraba cubierta de hielo tras una fuerte granizada, lo que habría provocado que perdiera el control.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia y personal militar se movilizaron a la zona para resguardar el área y realizar las primeras labores de auxilio e inspección, mientras se evalúan las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento se sabe que murieron 15 personas y 30 más resultaron heridas. Más tarde se darán a conocer mayores detalles. Se espera que en las próximas horas el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, emita un informe oficial con más información sobre lo ocurrido.

Noventa Grados
