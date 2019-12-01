Avión de Emiratos Árabes Unidos fue bombardeado al aterrizar en Sudán; 40 mercenarios colombianos fallecieron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 21:38:14

Darfur, Sudán, a 6 de agosto de 2025.- Un avión de Emiratos Árabes Unidos aterrizó en un aeropuerto controlado por paramilitares, en Darfur, siendo destruido por la Fuerza Aérea de Sudán. Tras el ataque, se supo que dentro del avión iban al menos 40 mercenarios colombianos, confirmando que terminaron muertos.

El avión enemigo planeaba aterrizar en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, motivo por el cual la Fuerza de Sudan lo bombardeo, dejándolo destruido casi al instante.

Desde abril de 2023, el ejército sudanés, está en guerra con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), motivo por el cual, afirman, es muy común recibir ataques aéreos en el aeropuerto.

El presidente de Colombia, tras el hecho, comentó que se necesita la aprobación urgente de la Convención Internacional contra el reclutamiento de mercenarios, además pidió a su embajadora en Egipto, investigar cuántos colombianos murieron en el bombardeo.

"He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar", concluyó.