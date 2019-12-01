Avanza polémica reforma laboral de Milei; estallan protestas ciudadanas

Avanza polémica reforma laboral de Milei; estallan protestas ciudadanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 11:47:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenos Aires, Argentina, a 21 de febrero 2026.- La Cámara de Diputados del Congreso Argentino aprobó el proyecto de ley de Reforma Laboral enviado por el presidente Javier Milei, en un debate que se desarrolló entre indicios y sospechas de la virtual “compra” de gobernadores y legisladores de varias provincias.

La discusión terminó con una votación de 135 a favor y 115 en contra, en medio de protestas ciudadanas y tensión en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Cabe señalar que, minutos antes de conocerse el resultado, terminó un paro nacional organizado por los vecinos en toda la capital con un cacerolazo como muestra de rechazo e indignación.

Entre los cambios que incluye la propuesta de Milei, que aún debe aprobarse en el Senado, donde el oficialismo también tiene mayoría, se encuentra el de la limitación al erecho de huelga en los servicios públicos; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos; reduce las indemnizaciones y establece un banco de horas para no pagar horas extras, algo que viola todos los derechos existentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro
Conductor termina herido por intentar ganarle el paso al tren en la carretera a Tequisquiapan 
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Localizan sin vida a padre que salvó a su hija de morir ahogada en Tijuana
Más información de la categoria
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Cateo en León desmantela laboratorio clandestino; aseguran toneladas de insumos y productos ilícitos
En Michoacán, 99 % de las infancias termina su tratamiento contra el cáncer
Fallece el periodista mexicano Juan Francisco Castañeda
Comentarios