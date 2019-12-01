Autorizan salir al expresidente Jair Bolsonaro de una prisión en Brasil para someterse a una intervención quirúrgica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 20:23:09
São Paulo, Brasil, a 19 de diciembre de 2025.- Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó que el expresidente Jair Bolsonaro, saliera de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, para realizarse una operación médica.

Asimismo, los abogados defensores del exfuncionario  solicitaron la semana pasada que su cliente cumpliera condena bajo “arresto domiciliario humanitario”” por cuestiones de salud, misma que fue denegada por el magistrado.

Los procedimientos quirúrgicos a los que se someterá el exmandatario de extrema derecha son para tratar un hipo recurrente, así como una hernia inguinal.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022, por lo que tendrá que cumplir una pena de 27 años de prisión.

 

