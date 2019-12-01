Autoriza EU que petrolera francesa pueda operar en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:13:36

Washington, Estados Unidos, a 18 de febrero de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la emisión de una licencia para la explotación petrolera en Venezuela a favor de la empresa francesa Maurel&Prom, que se suma así al grupo de cinco grandes multinacionales previamente autorizadas para operar en ese país.

La medida fue actualizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, que la semana pasada había incluido en su licencia general a las compañías BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

De acuerdo con la autorización, estas seis firmas podrán llevar a cabo transacciones “relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela”, siempre bajo determinadas condiciones fijadas por el gobierno estadounidense.

La licencia ampliada también establece que los pagos correspondientes a impuestos o regalías por la producción de hidrocarburos deberán dirigirse a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro, las cuales se encuentran actualmente en Qatar.

A inicios de este mes, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó Venezuela, convirtiéndose en el funcionario de mayor nivel en hacerlo desde que el presidente Donald Trump ordenó el 3 de enero la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, por presuntas acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Durante su estancia, Wright se reunió con la líder interina venezolana Delcy Rodríguez, quien ha sido reconocida por la administración de Trump por su cooperación, incluida la rápida aprobación de reformas legales orientadas al sector petrolero del país.