Autoriza EU que El Chapo tenga comunicación con nuevo abogado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 22:46:31

Denver, Colorado, a 11 de agosto de 2025.- El gobierno de Estados Unidos, autorizó que Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra en una prisión de súper máxima seguridad en Colorado, enfrentando una condena de por vida por narcotráfico, tenga comunicación y visitar personas de su nuevo abogado.

Fue su abogado defensor, Israel José Encinosa, quien dio a conocer el oficio que envío al juez federal Brian Cogan, quien fue el responsable del juicio y la condena que le fue impuesta al fundador del Cártel de Sinaloa.

Durante la semana pasada, se difundió una carta escrita y enviada por el propio Guzmán Loera al juez antes mencionado, en la que acusaba a las autoridades del penal de impedir que le llegara la correspondencia, así como el contacto son su nuevo abogado, por lo que le solicitó su intervención para poder hacerlo.

Pero, la respuesta de Cogan, fue que primero debían de agotar otras instancias administrativas.

Por este motivo, el defensor del ex líder del grupo delictivo, indicó que el Buró Federal de Prisiones, ya dio el permiso para que establezca comunicación con su cliente.

“El abogado que suscribe ha sido autorizado para participar en llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente con el Sr. (Joaquín) Guzmán Loera.

“De hecho, el abogado que suscribe ha sido autorizado para reunirse en persona con el Sr. (Joaquín) Guzmán Loera en el ADX-Florence. Por lo tanto, no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”.