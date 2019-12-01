Autoridades investigan tiroteo en Kiev que dejó seis personas sin vida; agresor tenía antecedentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 20:01:21

Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó que el atacante que mató a seis personas en Kiev había sido previamente procesado, mientras que las autoridades investigan diversos posibles motivos del hecho.

De acuerdo con el mandatario, el agresor incendió un departamento antes de salir a la calle armado. Además, señaló que el sospechoso vivió durante largo tiempo en la región de Donetsk y nació en Rusia. Las autoridades analizan su perfil y las razones que lo llevaron a cometer el ataque.

Zelenskyy indicó que todos los dispositivos electrónicos del atacante, incluidos su teléfono y contactos, serán revisados como parte de la investigación. Añadió que el Ministerio del Interior de Ucrania, el Servicio de Seguridad y la Fiscalía General mantendrán informada a la población conforme se confirmen datos.

El presidente ucraniano detalló que el ataque dejó seis personas fallecidas y al menos 14 heridas. No descartó que la cifra de víctimas aumente, ya que algunas personas continúan solicitando atención médica. Entre los lesionados se encuentra un menor de 12 años, quien recibe atención hospitalaria.

Previamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, había reportado que el tiroteo ocurrió en el distrito Holosiivskyi y que nueve heridos fueron hospitalizados, mientras que otras seis personas recibieron atención en el lugar, entre ellas un bebé de cuatro meses.