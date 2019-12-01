Autoridades francesas allanan oficinas de X en París, por caso de imágenes sexualizadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:47:50

París, Francia, a 3 de febrero 2026.- La Fiscalía de Francia registró las oficinas de la red social X en París, como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfake.

Dicha carpeta se abrió en enero de 2025, por parte de la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según el comunicado.

Se detalló que las autoridades investigan la presunta "complicidad" en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

De igual forma, los fiscales presentaron una solicitud para realizar "entrevistas voluntarias" con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril.

Igualmente, citó a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado.