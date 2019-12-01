Autoridades aéreas de EEUU advierten a aviadores que operan en México y zonas cercanas

Autoridades aéreas de EEUU advierten a aviadores que operan en México y zonas cercanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 08:20:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió cinco advertencias a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador.

Dichas notificaciones que tiene vigencias hasta marzo, recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

En los mensajes se explica que “existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

De manera extraoficial se indicó que las advertencias apuntan a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses que operan sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a hombre dentro de antro en Querétaro capital
Localizan toma clandestina en Azcapotzalco
Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd
Bomberos voluntarios extinguen fuego de una vivienda en Zacapu, Michoacán 
Más información de la categoria
Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
“Fanny Arreola y Morena nos dejaron sin trabajo”: Toman cientos las calles de Apatzingán, Michoacán, tras despido masivo de trabajadores; exigen la intervención del Gobernador
Comentarios