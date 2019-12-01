Autoridades aéreas de EEUU advierten a aviadores que operan en México y zonas cercanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 08:20:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió cinco advertencias a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador.

Dichas notificaciones que tiene vigencias hasta marzo, recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

En los mensajes se explica que “existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

De manera extraoficial se indicó que las advertencias apuntan a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses que operan sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.