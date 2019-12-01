Autoridad aérea de EEUU suspende por 10 días todos los vuelos en el aeropuerto de El Paso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:22:32

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), suspendió por 10 días todos los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por “razones especiales de seguridad”.

“Todos los vuelos hacia y desde El Paso están suspendidos, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general”, indicaron los responsables del aeropuerto de la ciudad texana en las redes sociales.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la restricción entró en vigor a las 23:30 h local del martes 10 de febrero de 2026 y se mantendrá hasta las 23:30 h del 20 de febrero.

Además, se detalló que la restricción abarca un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, pero no afecta a las aeronaves que vuelen por encima de los 5 mil 500 metros.

Sin embargo, la FAA no detalló las razones de seguridad por las que tomó la decisión.

El aeropuerto indicó en un comunicado que la restricción se había emitido con poca antelación y que estaba a la espera de directrices adicionales de la FAA, según The New York Times.