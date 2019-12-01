Australiana condenada por envenenar con hongos a tres familiares apelará su sentencia

Victoria, Australia, a 1 de octubre de 2025.- Erin Patterson, la mujer australiana sentenciada a cadena perpetua por asesinar con hongos venenosos a tres familiares de su esposo, apelará la condena, informó este jueves su abogado durante una audiencia en la Corte Suprema del estado de Victoria, La defensa tendrá 28 días para presentar la documentación antes de que un tribunal decida si admite el recurso.

Patterson, de 51 años de edad, fue hallada culpable en julio de asesinar en 2023 a Don y Gail Patterson, padres de su exesposo Simon, y a su tía Heather Wilkinson, tras un almuerzo en su casa en Leongatha. También fue declarada culpable de intentar matar a Ian, esposo de Heather. A inicios de septiembre recibió la sentencia a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 30 años.

Durante el juicio, que se prolongó más de dos meses y atrajo la atención internacional, Patterson sostuvo que el plato de ternera que sirvió había sido contaminado accidentalmente con Amanita phalloides, conocido como el “Hongo de la muerte”. Sin embargo, un jurado de 12 personas no aceptó su versión y la declaró responsable.

El caso generó gran interés mediático en Australia y en el extranjero, con la cobertura de equipos de filmación, podcasters y aficionados al crimen real que siguieron de cerca el proceso en la pequeña localidad de Morwell, en el estado de Victoria.