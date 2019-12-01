Aumenta a 5 el número de víctimas mortales tras caída de aeronave en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 22:07:48

Galveston, Texas, a 22 de diciembre de 2025.- Autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco personas tras la caída de una aeronave de la Marina que realizaba una misión de carácter médico en las cercanías de Galveston, Texas, de acuerdo a información de la Secretaría de Marina de México.

El reporte oficial señala que dos tripulantes sobrevivieron al accidente, mientras que otra persona continúa en calidad de desaparecida.

El incidente ocurrió cuando la aeronave participaba en una operación de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización que brinda atención a niñas y niños con quemaduras graves.

A bordo de la avioneta viajaban ocho personas: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles.