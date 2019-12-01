Atropellan a migrante que intentaba escapar de ICE en Florida

Atropellan a migrante que intentaba escapar de ICE en Florida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 07:45:44
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San Agustín, Florida, Estados Unidos, a 15 de julio 2026.- Un inmigrante perdió la vida tras ser atropellado mientras intentaba huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizaban un operativo en San Agustín, Florida.

Según el Miami Herald, el hombre extranjero intentó eludir a las autoridades federales cuando un camión lo arrolló en una carretera.

Al corte de esta edición, las autoridades no han divulgado la identidad del fallecido ni su situación migratoria.

Cabe señalar que se trata del tercer inmigrante, presuntamente irregular, que fallece en menos de una semana en Estados Unidos, todos en situaciones que involucran la participación de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ese sentido, en los últimos días dos hombres murieron por disparos de agentes de ICE, se trata de: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, quien fue asesinado el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, ultimado en Biddeford, Maine.

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