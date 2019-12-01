Atentado deja al menos dos muertos en sinagoga de Mánchester

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 08:14:58

Mánchester, Inglaterra, a 2 de octubre 2025.- Al menos nos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas, luego de que un hombre embistiera con su vehículo y posteriormente atacara con un arma blanca a una multitud a las afueras de una sinagoga en Mánchester, Inglaterra.

De acuerdo con información oficial, el atentado ocurrió en la Congregación Hebrea de Heaton Park, ubicada al norte de la ciudad costera, un día antes de la celebración del Yom Kipur, una de las fechas más importantes de la fe judía.

Se dio a conocer que la agresión se registró alrededor de las 9:38 horas tiempo local, por lo que equipos de emergencia de Mánchester se movilizaron a la zona para atender a los heridos.

Además, las autoridades de seguridad indicaron que la policía neutralizó al responsable, versión que el alcalde mancuniano, Andy Burnham confirmó y aseguró que “ya no existe peligro inmediato”.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el despliegue de “recursos policiales adicionales” en las sinagogas del Reino Unido tras el ataque.