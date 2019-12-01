Atentado contra mezquita en Siria deja al menos 6 muertos y 21 heridos

Atentado contra mezquita en Siria deja al menos 6 muertos y 21 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 13:19:45
Homs, Siria, a 26 de diciembre 2025.- Al menos seis personas perdieron la vida y 21 más resultaron heridas en un atentado dentro de una mezquita en la ciudad de Homs, Siria.

De acuerdo con imágenes difundidas por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA), al momento de las explosiones, había personas dentro del recinto, las cuales realizaban las tradicionales oraciones de los viernes.

De igual forma, en las fotografías se puede observar sangre en las alfombras del templo, agujeros en las paredes, ventanas rotas y daños por fuego.

Se detalló que la agresión se llevó a cabo en la mezquita Imán Alí ibn Abi Talib, que se encuentra en un área predominantemente alauita del barrio Wadi al-Dhahab.

Además, SANA citó a una fuente de los servicios de seguridad, la cual indicó que investigaciones preliminares indican que se colocaron dispositivos explosivos dentro del templo.

