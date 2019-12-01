Ataques rusos dejan al menos 26 personas sin vida en varias regiones de Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:45:07

Kiev, Ucrania, 7 de octubre de 2026.- Al menos 26 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras una nueva ofensiva rusa con drones y misiles contra distintas regiones de Ucrania, de acuerdo con autoridades locales.

Los ataques alcanzaron zonas de Kiev, Cherniguiv, Poltava, Kirovograd, Dnipropetrovsk y Odesa, además de afectar viviendas e infraestructura energética, militar y civil. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que uno de los principales objetivos fue la red eléctrica y denunció daños en varios inmuebles.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante el ataque fueron utilizados 70 misiles y 130 drones. Sus sistemas de defensa interceptaron 39 misiles de crucero, cinco balísticos y 117 drones; sin embargo, algunos proyectiles alcanzaron al menos 18 puntos del país.

El mayor número de víctimas se registró en Priluki, donde un ataque contra un edificio residencial dejó 19 muertos, entre ellos cinco menores de edad, además de unos 50 heridos. Las autoridades rusas, por su parte, afirmaron que el objetivo era una empresa presuntamente relacionada con la producción de misiles.

También se reportaron víctimas en Dnipro, Kremenchuk, Oleksandriia y Kiev. En la capital, una mujer murió después de que restos de un dron derribado cayeran en una zona de la ciudad, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.

El ataque ocurrió después de que Zelenski advirtiera sobre una posible ofensiva rusa a gran escala contra el territorio ucraniano, incluida la capital, que continúa siendo blanco frecuente de ataques.