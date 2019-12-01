Ataques rusos contra Ucrania dejan 15 personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 13:18:38

Zaporiyia, Ucrania, a 10 de octubre 2026.- Al menos 15 personas perdieron la vida durante una serie de ataques rusos a la región de Zaporiyia, Ucrania, informaron las autoridades locales.

El jefe de la administración militar regional, Mykhailo Semikin, detalló que las bombas rusas impactaron en edificios residenciales, en donde dejaron a tres menores de edad entre el total de víctimas fatales, así como a 16 personas heridas.

Igualmente, el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko anunció que algunos explosivos impactaron en la capital ucraniana durante la noche y dejaron ciudadanos lesionados.

Cabe mencionar que la ofensiva de Moscú se llevó a cabo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo para comprar e importar diésel ruso, decisión que el Gobierno ucraniano rechazó, al considerar que solamente ayudará al Kremlin a financiar sus operaciones militares.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de sanciones a las exportaciones de diesel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.