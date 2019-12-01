Ataques rusos contra Ucrania dejan 15 personas sin vida

Ataques rusos contra Ucrania dejan 15 personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 13:18:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zaporiyia, Ucrania, a 10 de octubre 2026.- Al menos 15 personas perdieron la vida durante una serie de ataques rusos a la región de Zaporiyia, Ucrania, informaron las autoridades locales.

El jefe de la administración militar regional, Mykhailo Semikin, detalló que las bombas rusas impactaron en edificios residenciales, en donde dejaron a tres menores de edad entre el total de víctimas fatales, así como a 16 personas heridas.

Igualmente, el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko anunció que algunos explosivos impactaron en la capital ucraniana durante la noche y dejaron ciudadanos lesionados.

Cabe mencionar que la ofensiva de Moscú se llevó a cabo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo para comprar e importar diésel ruso, decisión que el Gobierno ucraniano rechazó, al considerar que solamente ayudará al Kremlin a financiar sus operaciones militares.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de sanciones a las exportaciones de diesel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Condenan a 3 por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada
Sinergia permite detención de José Eduardo “N” por secuestro agravado y privación de la libertad cometidos en Michoacán
Más información de la categoria
Cierran puertos del Pacífico por cercanía del huracán Simón
Tras 12 muertos en el penal de Mazatlán, Harfuch anuncia nueva cárcel para Sinaloa; despliegan a la Guardia Nacional
Condenan a 3 por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada
PC Michoacán mantiene vigilancia ante huracán “Simon” categoría 4; pide Segob suspender corridas de autobuses en la Costa