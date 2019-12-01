Ataques de Israel a Líbano no "están incluidos" en cese al fuego con Irán, asevera Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 14:18:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que los ataques de Israel contra el sur de la ciudad de Beirut, en Líbano, son una situación aparte del conflicto bélico en Medio Oriente contra Irán.

Por lo anterior, aseguró que no forman parte del cese el fuego temporal alcanzado en la previa con Teherán.

En entrevista telefónica para la cadena de radio PBS, el líder republicano aseguró que el grupo terrorista Hezbolá o Hizbulá, “no están incluidos en el acuerdo”.

En ese sentido comentó que las acciones de la propia agrupación extremista chií, fueron la razón por la que no están incluidos en la pausa de dos semanas, pero aseguró que “eso también se resolverá”.

Durante las primeras horas del 8 de abril, el Ejército israelí bombardeó más de 100 “objetivos” en tan solo diez minutos en Líbano, en la que representó la mayor ofensiva desde que inició el conflicto entre Tel Aviv y Beirut.