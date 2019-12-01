Ataque ucraniano en Briansk impacta planta de microelectrónica; reportan seis personas sin vida

Ataque ucraniano en Briansk impacta planta de microelectrónica; reportan seis personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 18:21:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kiev, Ucrania, 10 de marzo de 2026 .- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó un ataque de tropas ucranianas en la ciudad rusa de Briansk, donde fueron alcanzadas una instalación industrial y un centro educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo del ataque asciende hasta el momento a seis personas muertas y 37 heridas.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones que muestran incendios, vehículos destruidos en llamas y daños en una de las carreteras de la zona tras la ofensiva.

Según información difundida, el objetivo principal del ataque fue la planta de microelectrónica Silicon, uno de los mayores fabricantes de chips en Rusia. El humo generado por el siniestro también afectó a la Escuela Técnica de Gestión y Negocios de Briansk.

Zelenski calificó este tipo de ofensivas como “acciones justas contra el agresor”.

Cabe señalar que Ucrania ya había atacado en Octubre de 2024  la planta Silicon, debido a que gran parte de los productos de la fábrica se suministran al Ministerio de Defensa ruso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En menos de un mes localizan seis cuerpos en zona de El Sabino, en Apaseo el Alto, Guanajuato
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Pobladores de las localidades Taimeo y Santa Cruz de Zinapécuaro, Michoacán, reportan enfrentamiento armado 
Ataque armado contra negocio en Zamora, Michoacán deja solo daños materiales
Más información de la categoria
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio
Desaparece otra joven estudiante en Morelos; buscan a Miranda Sherlin de 17 años
Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”
Comentarios