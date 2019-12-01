Ataque ucraniano en Briansk impacta planta de microelectrónica; reportan seis personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 18:21:53

Kiev, Ucrania, 10 de marzo de 2026 .- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó un ataque de tropas ucranianas en la ciudad rusa de Briansk, donde fueron alcanzadas una instalación industrial y un centro educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo del ataque asciende hasta el momento a seis personas muertas y 37 heridas.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones que muestran incendios, vehículos destruidos en llamas y daños en una de las carreteras de la zona tras la ofensiva.

Según información difundida, el objetivo principal del ataque fue la planta de microelectrónica Silicon, uno de los mayores fabricantes de chips en Rusia. El humo generado por el siniestro también afectó a la Escuela Técnica de Gestión y Negocios de Briansk.

Zelenski calificó este tipo de ofensivas como “acciones justas contra el agresor”.

Cabe señalar que Ucrania ya había atacado en Octubre de 2024 la planta Silicon, debido a que gran parte de los productos de la fábrica se suministran al Ministerio de Defensa ruso.