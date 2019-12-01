Ataque ruso con misiles y drones deja al menos nueve personas sin vida en Kiev

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 22:58:42

Kiev, Ucrania, 1 de julio de 2026.- Al menos nueve personas murieron y 34 más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras un ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por Rusia durante la noche de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev.

De acuerdo con la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, los bombardeos provocaron daños en al menos 30 puntos de distintos distritos de la capital, donde equipos de rescate continuaban las labores de búsqueda entre los escombros ante la posibilidad de encontrar más víctimas.

Las autoridades informaron que varios edificios residenciales de cinco, nueve y 16 pisos fueron alcanzados en los distritos de Darnytskyi, Pecherskyi, Desnyanskyi y otras zonas de la ciudad.

Además de las viviendas, el ataque ocasionó daños en un hotel, una unidad médica y una base de ambulancias. Entre los lesionados se encuentran cinco trabajadores de la salud, incluido un paramédico que fue reportado en estado crítico.

Los servicios de emergencia mantienen las labores de rescate y evaluación de daños mientras las autoridades actualizan el saldo de víctimas.