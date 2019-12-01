Ataque israelí colapsa el sur de Beirut; es la mayor ofensiva desde el inicio del conflicto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 13:49:24

Beirut, Líbano, a 8 de abril 2026.- El sur de la ciudad de Beirut colapsó por completo después del “mayor ataque” lanzado por Israel desde que comenzó la guerra contra Líbano el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con un balance preliminar compartido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, al menos “decenas” de personas perdieron la vida y hay cientos de heridos.

La agencia de noticias EFE constató que decenas de ambulancias y camiones de bomberos se movilizaban al sur de la capital libanesa.

Igualmente personas huían de las zonas en vehículos dañados o a pie.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en los suburbios de Beirut, tambióen conocidas como el Dahye.

Además, los aviones israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos contra las zonas de Barbour, Corniche al Mazraa, Ain al Mreisseh y Burj Abi Haidar en la capital.