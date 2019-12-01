Ataque frente a embajada de Israel en Serbia deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:45:47

Belgrado, Serbia, 28 de octubre de 2026.- La embajada de Israel en Belgrado, Serbia, fue blanco de un ataque este miércoles, en el que un guardia resultó herido y el agresor murió tras recibir disparos.

De acuerdo con las autoridades, el atacante agredió con dos cuchillos a un integrante de la Gendarmería que se encontraba frente a la embajada. El guardia respondió al ataque y el agresor murió por disparos.

El ministro del Interior de Serbia, Ivica Dacic, informó que, tras lo ocurrido, se reforzó la seguridad en puntos estratégicos y se emitió una alerta antiterrorista, luego de que el incidente fuera calificado como un presunto acto terrorista.

Asimismo, Dacic señaló que la cuenta de Instagram del atacante tenía una bandera negra en apoyo al Estado Islámico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del agresor. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, se presume que era un joven menor de edad.