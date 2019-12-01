Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita deja 12 fallecidos y 309 heridos

Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita deja 12 fallecidos y 309 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 19:31:20
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Riad, Arabia Saudita, 11 de octubre de 2026.- Al menos 12 personas fallecieron y otras 309 resultaron heridas tras un ataque ocurrido el sábado en el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, informaron las autoridades.

Entre las personas fallecidas hay cuatro ciudadanos saudíes y ocho extranjeros, incluido un estadounidense. Las autoridades señalaron que algunos de los heridos se encuentran graves y que el ataque también causó daños en las instalaciones.

Debido a la emergencia, los hospitales movilizaron a más médicos para atender a los afectados, mientras que varias embajadas pidieron a sus ciudadanos mantenerse alejados del aeropuerto. Además, los vuelos fueron suspendidos y se recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de acudir al lugar.

Este ataque ocurrió después de otras dos agresiones contra el mismo aeropuerto durante la semana, que dejaron cuatro personas fallecidas y varios heridos. Las autoridades atribuyeron los ataques a los rebeldes hutíes, un grupo armado respaldado por Irán, que advirtió a las aerolíneas que evitaran el espacio aéreo de Arabia Saudita.

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