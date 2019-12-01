Ataque con drones deja al menos 4 muertos en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 08:17:32

Planadas, Colombia, a 2 de noviembre 2026.- Al menos cuatro personas, un bebé entre ellos, perdieron la vida en un ataque con crones explosivos en el municipio de Planadas, Colombia, que también dejó múltiples heridos.

La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, calificó el atentado como “de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia”.

“Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, agregó la gobernante regional.

El ataque se llevó a cabo en las cercanías de una base militar.

Por su parte, el Ejército colombiano rechazó “de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas”.

“Este hecho criminal constituye una grave vulneración de los derechos humanos, al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil. Asimismo, desconoce los principios de dignidad humana y protección de las comunidades, al generar temor, zozobra e incertidumbre entre sus habitantes”, aseveró la milicia.